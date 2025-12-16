В Ставрополе компанию оштрафовали за незаконное вознаграждение чиновницы

В Ставрополе оштрафовали компанию за незаконное вознаграждение, выплаченное заместителю руководителя комитета образования администрации города. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, компания «Матвейка», торговавшая оптом пищевыми продуктами, и дошкольными образовательными учреждениями столицы региона было заключено 75 контрактов на поставку молочной продукции. При этом компания систематически нарушала условия договоров: поставляла товары ненадлежащего качества и не соблюдала сроки доставки. Директор организации неоднократно оплачивала товары и услуги в пользу заместителя руководителя комитета образования Виктории Переверзевой. Общая сумма вознаграждений составила более 300 тыс. руб. В обмен чиновница давала заведующим детскими садами указания принимать молочную продукцию низкого качества и с нарушением сроков поставки.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам рассмотрения дела компания получила штраф в размере 585 тыс. руб.

Константин Соловьев