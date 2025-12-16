В Дагестане директора школы подозревают в служебном подлоге

В Кайтагском районе уголовное дело возбудили в отношении директора школы, которого подозревают в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Проверка установила, что в июне 2025 года руководитель Ново-Баршинской основной общеобразовательной школы оформил гражданке поддельную справку. В документе указывалось, что женщина работает в образовательном учреждении поваром. Полученную справку гражданка использовала для оформления автокредита на льготных условиях в другом регионе.

Константин Соловьев