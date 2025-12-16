МТС-банк сообщает, что рейтинговое агентство НКР изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный» по кредитному рейтингу МТС-банка, подтвердив его на уровне A(RU). В НКР обратили внимание, что МТС-банк сохраняет сильные рыночные позиции и умеренно высокую диверсификацию бизнеса. Акционерные риски МТС-банка аналитики НКР продолжают оценивать как очень низкие с учетом текущей акционерной структуры и прозрачности бизнеса акционера. По мнению агентства, система управления, качество менеджмента и стратегического планирования отвечают целям развития и специфике бизнеса банка.

«Черная пятница» постепенно перестает быть драйвером онлайн-торговли, к такому выводу пришли эксперты компании «МойСклад». Согласно результатам исследования, в ноябре пик продаж в офлайн-магазинах пришелся на 28 ноября. По сравнению с той же датой прошлого года, когда в рознице стартовала «черная пятница», обороты выросли на 7%, что ниже уровня официальной инфляции. В онлайн-торговле рост оказался еще скромнее: обороты 11 ноября этого года увеличились лишь на 5% по сравнению с тем же днем годом ранее.

Национальный расчетный депозитарий, который входит в группу Мосбиржи, в начале следующего года планирует запустить единый портал корпоративных действий по ценным бумагам, рассказал «Ведомостям» его представитель. Новый сервис рассчитан на депонентов НРД из числа депозитариев. Они смогут предоставлять своим клиентам, физическим лицам, возможность участия в добровольных корпоративных действиях дистанционно в электронном формате.