Позиции российских вузов в пилотном рейтинге университетов БРИКС*
|Ранг по стране
|Название
|Место среди университетов БРИКС
|1
|Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
|2
|2
|Санкт-Петербургский государственный университет
|3
|3
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|6
|4
|Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
|8
|5
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|17
|6
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|19
|7
|Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|31
|8
|Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|34
|9
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|39
|10
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
|47
|11
|Университет ИТМО
|49
|12
|Университет МИСИС
|52
|13
|Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России
|60
|14
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|61
|15
|МГИМО МИД России
|70
|16
|Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|75
|17
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|77
|18
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|80
|19
|Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России
|92
|20
|Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
|98
* Российская версия, второй выпуск, 2025