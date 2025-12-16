Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Позиции российских вузов в пилотном рейтинге университетов БРИКС*

Ранг по странеНазваниеМесто среди университетов БРИКС
1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова2
2Санкт-Петербургский государственный университет3
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)6
4Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"8
5Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»17
6Новосибирский национальный исследовательский государственный университет19
7Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)31
8Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы34
9Национальный исследовательский Томский государственный университет39
10Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина47
11Университет ИТМО49
12Университет МИСИС52
13Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России60
14Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого61
15МГИМО МИД России70
16Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ75
17Национальный исследовательский Томский политехнический университет77
18Казанский (Приволжский) федеральный университет80
19Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России92
20Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского98

* Российская версия, второй выпуск, 2025

