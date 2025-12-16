Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пилотный рейтинг университетов БРИКС*

МестоНазваниеСтрана
1Peking UniversityКитай
2Lomonosov Moscow State UniversityРоссия
3Saint Petersburg State UniversityРоссия
4Tsinghua UniversityКитай
5The Chinese University of Hong KongКитай
6Moscow Institute of Physics and TechnologyРоссия
7Shanghai Jiao Tong UniversityКитай
8National Research University Higher School of Economics (HSE)Россия
9Beijing Normal UniversityКитай
10Tongji UniversityКитай
11Zhejiang UniversityКитай
12University of Science and Technology of ChinaКитай
13Hong Kong Polytechnic UniversityКитай
14Xian Jiao Tong UniversityКитай
15Tianjin UniversityКитай
16The University of Hong KongКитай
17National Research Nuclear University MEPhIРоссия
18Fudan UniversityКитай
19Novosibirsk State UniversityРоссия
20University of Cape TownЮАР

* Второй выпуск, 2025.

