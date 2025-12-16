«Сталевары» нахимичили

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над «Химиком» в Воскресенске в рамках Всероссийской хоккейной лиги. Встреча прошла 15 декабря. Итоговый счет — 1:0 в пользу «сталеваров». Почти две недели назад ижевский коллектив проиграл «Химику» по буллитам. В конце встречи «сталевары» удержали оборону «пять на три».

Хоккеисты «Ижсталь» обыграли воскресенский «Химик» на выездном матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) вечером 15 декабря, сообщает пресс-служба «сталеваров». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ижевских хоккеистов. Она прошла в Воскресенске.

«Ижсталь» открыла счет на 10-й минуте матча: нападающий Даниэл Поярков с близкого расстояния поразил ворота хозяев. Оставшиеся 40 минут встречи прошли без заброшенных шайб.

«Напряженной выдалась концовка матча, когда на скамейку штрафников отправились сразу два игрока “Ижстали”, и встреча продолжилась в формате “пять на три”. Воспользоваться этим шансом воскресенские хоккеисты не смогли»,— говорится в сообщении. Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «Ижстали».

«Нам пришлось очень много трудиться, конечно, в обороне. Знали натиск команды хозяев, но сдюжили. Вратари молодцы, выручали. Ну и ребята тоже выполняли установку, старались играть правильно»,— сказал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Отдельно Рамиль Сайфуллин прокомментировал концовку третьего периода, в которой «сталевары» около шести минут играли в меньшинстве: «Мы все время отрабатываем на тренировках этот компонент игры, но не ожидали, что так может получиться, потому что в основном стараемся играть дисциплинированно. Но так получилось, что клюшки вверх пошли. Но честь и хвала ребятам, которые вышли на меньшинство и отработали».

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов назвал «слабой» игру своих нападающих на протяжении матча. «Первый период был очень плохой, второй был получше, но показательно было, когда мы в пять нападающих не смогли создать голевого момента “пять на три”. Не забивая голов, конечно, тяжело выиграть»,— сказал он.

По данным таблицы ВХЛ на 16 декабря, «Ижсталь» занимает пятое место рейтинга. В активе «сталеваров» 46 очков. По количеству поинтов ижевский коллектив делит место с «Омскими Крыльями» и «Дизелем». Победа над «Химиком» принесла «Ижстали» два очка.

Заключительный матч выездной серии «Ижсталь» проведет 17 декабря против столичной «Звезды». Она занимает 24-е место рейтинга. Почти две недели назад «сталевары» обыграли «Звезду» со счетом 3:2.