Жительницу Ставрополья могут осудить на 7 лет за оправдание терроризма в интернете

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 50-летней местной жительницы по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года обвиняемая опубликовала в чате мессенджера пост с положительной оценкой действий запрещенной в России террористической организации. Правоохранители считают, что женщина разделяет идеологию группировки.

Дело передано на рассмотрение в Южный окружной военный суд. Подсудимой может грозить максимальное наказание по статье, предусматривающее лишение свободы на 7 лет.

Константин Соловьев