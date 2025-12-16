Цены на жилье в Ростовской области выросли на 4,8% в 2025 году

Стоимость квартир в новостройках Ростовской области увеличилась на 4,8% с начала 2025 года. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на аналитиков ДОМ.РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, в ноябре цены практически не изменились, прибавив лишь 0,1% по сравнению с октябрем. Это минимальный месячный прирост среди десятки ведущих регионов по объему возводимого жилья. Максимальное увеличение зафиксировано в Подмосковье — 3,5%.

По накопленному росту с января лидирует столица с показателем 18,1%, следом идет Московская область с 11%. Самый низкий рост отмечен в Башкортостане — 2,1%.

По России в целом ноябрь показал ускорение роста стоимости новостроек до 1,8% в месячном исчислении. Темпы увеличиваются уже третий месяц подряд: с 0,9% в сентябре до 1,2% в октябре.

С января первичное жилье в стране подорожало на 8,3%. С учетом инфляции в 5,3% реальный рост составил 2,9%. Аналитики связывают такую динамику с активизацией спроса во втором полугодии.

Валентина Любашенко