В Таганроге четыре многоквартирных дома остаются без тепла из-за аварии

В Таганроге продолжается устранение аварии на теплосетях котельной на ул. Ленина, из-за которой четыре многоквартирных дома остаются без отопления. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

По словам госпожи Камбуловой, специалисты МУП «Городское хозяйство» ведут работы по ликвидации повреждения на разводящих сетях от котельной по ул. Ленина, 220. Процесс контролирует заместитель главы города по городскому хозяйству Егор Долматов. В настоящий момент теплоснабжение в большинстве многоквартирных домов восстановлено. Без отопления пока остаются четыре здания: на улице Фрунзе, 148 и улице Петра Тольятти, 40, 64, 70.

«Планируем восстановить подачу тепла во все дома к 15:00»,— заверила Камбулова.

Валентина Любашенко