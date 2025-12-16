В Ростовской области пенсионеры потеряли 25,7 миллиона рублей при продаже жилья

Полицейские Ростовской области за два года выявили три случая продажи квартир под воздействием мошенников, ущерб составил 25,7 млн рубл. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

В МВД отметили, что наиболее подвержены мошенничеству с недвижимостью крупные города области — Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и Волгодонск. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди и пенсионеры.

В ведомстве подчеркнули необходимость взаимодействия с Росреестром для выявления подозрительных операций — быстрых продаж и множественных сделок с одним объектом. Также важно информировать нотариусов о лицах, которые могут быть причастны к мошенничеству.

«Нотариусы обязаны проверять дееспособность и устанавливать личности участников сделки»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко