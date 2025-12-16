Флот грунтоотвозных судов Азово-Черноморского бассейна пополнится шестью единицами

ФГУП «Росморпорт» заложило кили первых двух грунтоотвозных судов серии на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Церемония закладки килей судов «Цемесская» и «Волна» прошла в Петрозаводске 15 декабря. Суда заказаны для Азово-Черноморского бассейнового филиала предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

После завершения строительства «Цемесская» и «Волна» будут работать в портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань и Кавказ. Остальные четыре судна серии — «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4» — планируется задействовать в портах Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, а также на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале.

«Для предприятия ввод в эксплуатацию шести современных шаланд станет ключевым фактором повышения производительности дноуглубительного флота в Азово-Черноморском бассейне», — заявил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

Валентина Любашенко