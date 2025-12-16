Владимиров: водоснабжение Пятигорска восстановят 17 декабря
Специалисты Крайводоканала досрочно завершили сварочные работы по устранению аварии на подающем водоводе Пятигорска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В настоящее время идет подготовка к заполнению системы водой.
«У части абонентов вода появится через несколько часов. Полностью же водоснабжение вернется в привычный режим – завтра до обеда»,— отметил губернатор.
Глава региона добавил, что трубопровод крупный и разветвленный, поэтому восстановление происходит поэтапно.
На время ремонта организован подвоз воды автоцистернами. Для этого привлекли спецтехнику из соседних округов. Губернатор поручил главам территорий проинформировать жителей о графике подвоза по улицам.
Из-за коммунальной аварии школы и детские сады в Пятигорске не будут работать 17 декабря. Прокуратура региона контролирует восстановление водоснабжения.