Финансирование ливневой канализации Ростова увеличили на 3 млрд рублей в 2025 году

Ростов-на-Дону получит в декабре 2025 года 4,5 млрд руб. на строительство ливневой канализации вместо запланированных 1,5 млрд руб. Дополнительные 3 млрд руб. перенесли из бюджета 2028 года для ускорения работ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

«Проект ливневки мы подробно защищали в столице еще в августе. Дополнительное финансирование дает возможность не растягивать сроки, а ускорить самые приоритетные этапы», — заявил глава региона.

Досрочные средства направят на второй этап строительства, который касается Левенцовки, улиц Доватора, Жданова и Мадояна. По словам Слюсаря, именно в этих районах после сильных дождей регулярно затапливает дороги.

Проект предусматривает строительство очистных сооружений мощностью 49 тыс. куб. м в сутки, реконструкцию 0,5 км и прокладку более 6 км новых сетей. Система должна защитить тысячи ростовчан от подтоплений. Экспертиза пройдена, контракт заключен. Общая стоимость этапа составляет почти 12 млрд рублей, около 80% — федеральные средства.

«Сейчас главное не терять время. Поручил администрации Ростова максимально ускорить оформление всех документов, чтобы до конца года город успел получить эти средства. Контроль за ходом работ и расходованием денег будет постоянным», — заключил губернатор.

Валентина Любашенко