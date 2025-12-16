На Дону полис ОСАГО подешевел до 15 тысяч рублей в 2025 году

Стоимость годового полиса ОСАГО в Ростовской области снизилась на 11% по сравнению с прошлым годом и составила 15 тыс. руб. в ноябре 2025 года. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, в ноябре 2024 года автовладельцы региона платили за обязательную страховку 16,9 тыс. руб. Стоимость добровольного автострахования КАСКО на Дону также снизилась, но незначительно — на 3,7%. Цена полиса уменьшилась с 84,5 тыс. руб. в ноябре прошлого года до 81,4 тыс. руб. в ноябре 2025-го.

«При этом продажи электронных полисов ОСАГО в регионе демонстрируют рост. За девять месяцев 2025 года их реализация увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года»,— поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко