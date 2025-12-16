Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водоснабжение в центре Новошахтинска восстановят до 20:00

В Новошахтинске из-за прорыва водопровода на ул. Мичурина без водоснабжения остались пос. Бугултай и часть центральных районов города. Об этом сообщила в своем telegram-канале министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации министра, восстановительные работы планируется завершить к 20:00 16 декабря. Для обеспечения жителей водой организована доставка по заявкам через единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все