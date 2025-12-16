Сельхозпредприятия Осетии увеличили производство рыбы на 44% в 2025 году

Северная Осетия за 11 месяцев 2025 года увеличила производство товарной рыбы на 20% до 7,8 тыс. тонн, а реализацию продукции — на 30% до 5,5 тыс. тонн. Показатель выпуска товарной рыбы с января по ноябрь составил 7,8 тыс. тонн против аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия региона произвели 5,2 тыс. тонн рыбы — почти на 44% больше прошлогодних показателей. Фермеры и индивидуальные предприниматели выпустили 2,6 тыс. тонн, что на 3,7% превышает результат годом ранее.

«Достижение стало возможным благодаря мерам господдержки и последовательной работе над реализацией нацпроектов, направленных на технологическое обновление отраслей и повышение эффективности труда в сельском хозяйстве»,— пояснила глава регионального минсельхоза Алана Кусраева.

Валентина Любашенко