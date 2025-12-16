В СКФО зафиксировали высокую активность террористических организаций

Полицейские Северо-Кавказского федерального округа фиксируют высокую активность международных террористических организаций. Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин заявил, что боевики опираются на приверженцев радикальной религиозной идеологии, несоциализированную молодежь и ранее осужденных за терроризм, сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Бачурин подчеркнул стремительное распространение на Кавказе форм ислама и религиозных традиций из Саудовской Аравии и других ближневосточных стран. Эти влияния ранее не были характерны для региона. Правоохранители активно противодействуют угрозам: с начала 2025 года они предотвратили 27 терактов на стадии подготовки. Общее число пресеченных террористических преступлений в СКФО достигло 33, что удалось благодаря скоординированным действиям силовых структур.

Количество совершенных терактов сократилось более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. В округе задержали свыше 280 человек за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма, пособничество бандитам и попытки выезда за границу для вступления в международные террористические организации. Большинство задержанных придерживаются нетрадиционных для России радикальных религиозных течений.

Заявление Сергея Бачурина прозвучало на фоне недавнего заседания Национального антитеррористического комитета 14 октября 2025 года под руководством Александра Бортникова. Председатель НАК указал на успехи: вернули в школы более трех тысяч несовершеннолетних, которых родители перевели на внешкольное обучение по религиозным мотивам.

Полиция усиливает профилактику и выявление скрытых ячеек. Ранее осенью 2025 года ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт в администрации Георгиевска Ставропольского края. Угрозы остаются высокими: в России за год предотвратили более 270 терактов, нейтрализовали 24 боевика и задержали свыше двух тысяч пособников. В СКФО провели пять контртеррористических операций и 164 спецмероприятия, пресекающие деятельность 332 террористов.

Станислав Маслаков