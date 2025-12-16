В Благодарненском округе в аварии пострадали три человека
В Благодарненском округе Ставропольского края произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась вечером 15 декабря на автодороге «Светлоград-Благодарный-Буденновск», сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Предварительно, 27-летний водитель «Лада Приора» пытался обогнать попутный автомобиль, но потерял управление. Машина столкнулась со встречной «Лада Гранта», затем последняя съехала в кювет.
В результате случившегося пострадали оба водителя и 16-летний пассажир «Гранты».
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.