В Благодарненском округе в аварии пострадали три человека

В Благодарненском округе Ставропольского края произошло ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась вечером 15 декабря на автодороге «Светлоград-Благодарный-Буденновск», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Предварительно, 27-летний водитель «Лада Приора» пытался обогнать попутный автомобиль, но потерял управление. Машина столкнулась со встречной «Лада Гранта», затем последняя съехала в кювет.

В результате случившегося пострадали оба водителя и 16-летний пассажир «Гранты».

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мария Хоперская