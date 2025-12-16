В Дагестане нашли более 69 тонн импортных овощей и фруктов, зараженных вредителями

С 1 по 11 декабря специалисты управления Россельхознадзора нашли 1,5 тыс. партий импортной подкарантинной продукции. Товар поступал из Турции, Ирана, Азербайджана и других стран, сообщили в пресс-службе ведомства.

При проверке два карантинных вредителя нашли в четырех партиях. В партиях хурмы обнаружили средиземноморскую плодовую муху, а в партиях перца — западный цветочный трипс.

После проверки все зараженные партии направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. К реализации продукцию допустят только после ряда экспертиз.

Мария Хоперская