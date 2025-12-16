Проекты двух астраханских предпринимателей профинансировали на 17 млн рублей
Фонд развития промышленности Астраханской области предоставил два займа малому бизнесу на общую сумму 17 млн руб. Средства выделены индивидуальным предпринимателям Антону Каляткину и Шамилю Хабибулину.
Антон Каляткин получил 7 млн руб. на строительство склада для производства полимерных композитов. Господину Хабибулину выделили 10 млн руб. на оборотные средства предприятия по производству мороженого. Для первого займа применена льготная ставка в связи с поддержкой предпринимателем участников СВО.
С 2019 года фонд одобрил финансирование 59 проектов на сумму более 1 млрд руб. Их реализация до 2029 года предусматривает создание свыше 500 рабочих мест, из которых уже открыто более 200.