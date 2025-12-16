В Саратовской области на ремонт дорог в 2026 году направят более 12 млрд рублей

Объем финансирования нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Саратовской области в 2026 году увеличится практически в полтора раза по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства региона Игорь Абрамов.

На ремонт дорог планируется направить около 12,5 млрд руб., что позволит привести в нормативное состояние порядка 480 км трасс. Кроме того, в 2026 году начнется строительство путепровода через железную дорогу на Ново-Астраханском шоссе в районе бывшего завода зуборезных станков.

Контракт уже заключен, подрядчик приступил к подготовительным работам. Власти намерены сдать объект досрочно.

Нина Шевченко