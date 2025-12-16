Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Франшиза игрового клуба на примере лидера ведущих рейтингов франшиз – Colizeum

  • 6% от ежемесячного оборота составляет сумма роялти.
  • 250 тыс. руб. составляет минимальная прибыль в месяц франчайзингового компьютерного клуба.
  • Как минимум 15 компьютеров необходимо установить во франчайзинговом игровом клубе.
  • Примерно каждые пять лет необходимо обновлять компьютерный парк.
  • Больше 1,5 млн уникальных посетителей составили аудиторию Colizeum в 2024 году.
  • На 20% увеличилась выручка компьютерных клубов Colizeum в 2024 году.
  • 1 минуту 30 секунд составляет среднее время ответа поддержки Colizeum своим франчайзи.

Новости компаний Все