Франшиза игрового клуба на примере лидера ведущих рейтингов франшиз – Colizeum

- 6% от ежемесячного оборота составляет сумма роялти.
- 250 тыс. руб. составляет минимальная прибыль в месяц франчайзингового компьютерного клуба.
- Как минимум 15 компьютеров необходимо установить во франчайзинговом игровом клубе.
- Примерно каждые пять лет необходимо обновлять компьютерный парк.
- Больше 1,5 млн уникальных посетителей составили аудиторию Colizeum в 2024 году.
- На 20% увеличилась выручка компьютерных клубов Colizeum в 2024 году.
- 1 минуту 30 секунд составляет среднее время ответа поддержки Colizeum своим франчайзи.
