Семь больниц Волгоградской области ищут поставщика готовых блюд за 350 млн руб

Семь медицинских учреждений Волгограда и области ищут подрядчика на организацию лечебного питания для пациентов. Лот с начальной ценой 350,7 млн руб. был размещен в конце ноября на площадке ЕИС «Закупки». Последний день подачи заявок — 16 декабря 2025 года.

Согласно контракту победитель тендера будет следующие два года поставлять готовые блюда питания в Горбольницу №2, Городскую детскую больницу, ГКБ №3, Среднеахтубинскую ЦРБ, ВОКПЦ №1 им. Л.И. Ушаковой, ВОУНЦ и ВОКНД. В описании объекта закупки указано, что приготовление пищи будет осуществляться на территории подрядчика. Он же своими силами, на своем транспорте и в своей таре будет привозить готовые блюда в медицинские учреждения.

Объем поставок зависит от количества койко-дней для пациентов каждого из семи лечебного учреждения. Общая сумма, указанная в контракте, составляет 675 372 койко-дней. Исполнитель будет оказывать услуги по организации питания с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. К контракту приложены графики приемов пищи пациентов каждой больницы, а также перечень блюд, входящих в меню.

