В Пензе задержали подозреваемого в преступлении против ребенка в лифте

В Пензе задержан 20-летний местный житель, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении ребенка. Уголовное дело возбудили следователи Зареченского МСО СУ СК России по Пензенской области после проверки информации, распространившейся в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел 13 декабря 2025 года в лифте одного из домов Пензенского района. Мужчина якобы совершил действия сексуального характера в отношении девочки без применения насилия. Личность подозреваемого установили сотрудники районного ОМВД.

В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и собирает доказательства.

Марина Окорокова