В Астрахани отремонтируют водоснабжение и канализацию за 870 млн руб

Администрация Астрахани в лице УКС ищет подрядчика для капитального ремонта нескольких участков сетей водоснабжения и водоотведения. Контракт на 870 млн руб. разместили в конце ноября на площадке госзакупок. Срок окончания подачи заявок истекает сегодня, 15 декабря.

Согласно контракту, до 31 августа 2026 года будет подготовлена проектно-сметная документация. Также исполнитель проведет строительно-монтажные работы на участке сети водопровода Ду-800 и Ду-600 от НС-2 до ВОС-3 за 665,6 млн руб., напорного коллектора от КНС-6 по улице Бертюльской, 18а за 145,8 млн руб. и участке самотечной канализации по улице Б. Хмельницкого за 58,2 млн руб. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2026 года.

Срок окончания контракта установлен на 31 декабря 2027 года. Средства на исполнение будут выделены из городского бюджета. В данный момент тендер находится в стадии подведения итогов. Исполнитель пока неизвестен.

Марина Окорокова