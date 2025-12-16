Закрытие границ во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нестабильность геополитической обстановки привели к активному развитию в России внутреннего туризма. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году организованный внутренний турпоток вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил около 40–43 млн поездок. На бронирования с помощью туроператоров и онлайн-агрегаторов пришлось чуть менее половины от общего количества всех туристических поездок по стране, зафиксировали в ассоциации.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вовсе заявлял, что 2024 год стал рекордным по показателям внутреннего туризма за всю историю наблюдений. По его оценке, тогда количество туристических поездок по России составило около 92 млн (для сравнения: в 2023 году — 78 млн). По прогнозу Минэкономразвития, внутренний турпоток будет расти и дальше и по итогам 2025 года составит 96 млн поездок.

Одним из факторов, сдерживающих развитие российской туристической отрасли, в начале 2025 года эксперты рынка называли нехватку номерного фонда и говорили, что в высокий сезон некоторые регионы не в состоянии удовлетворить спрос на качественную отельную инфраструктуру.

Это создает возможности для активного развития гостиничного рынка.