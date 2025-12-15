Оборот волгоградских компаний достиг 2,2 трлн рублей

Оборот организаций Волгоградской области в январе-октябре 2025 года составил 2,2 трлн руб., что на 1,1% превышает аналогичный показатель 2024 года. Такие данные привел Волгоградстат.

Наибольший вклад в общий объем оборота внесли сектор оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспорта и мотоциклов, обеспечив 33,8% (761,9 млрд руб.). Обрабатывающая промышленность заняла второе место, ее доля составила 32,4% (731,2 млрд руб.).

В структуре обрабатывающей промышленности лидируют три отрасли: производство продуктов питания (19,5%), металлургическая промышленность (19%) и химическая промышленность (18,1%).

Нина Шевченко