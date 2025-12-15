В Нижнем Новгороде установят 50 контейнеров для сбора текстиля

Первые контейнеры для сбора одежды и текстиля начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Всего на первом этапе проекта установят 50 штук, сообщили в региональном правительстве 15 декабря 2025 года.

Проект реализует ППК «Российский экологический оператор» совместно с федеральным оператором по сбору и переработке текстильных отходов ГК «ЛидерТекс». Пригодные для дальнейшего использования вещи отправят на благотворительность, остальное — на переработку. На текстильных фабриках группы компаний получают из старых вещей новое волокно для производства перчаток, а также ветоши для промышленных нужд.

Галина Шамберина