В Ростове на 25% увеличилось предложение новостроек

В ноябре 2025 года в новостройках Ростова-на-Дону возводилось 78 тыс. квартир, что на 25% больше год к году. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Одним из ключевых показателей роста стало увеличение количества одновременно возводимых объектов. В течение года, начиная с ноября 2024 года, число строящихся домов выросло с 155 до 205, что эквивалентно приросту на 32,2%. Количество квартир в проектах с активной продажей увеличилось с 62,5 тыс. до почти 78 тыс. единиц. Общая жилая площадь в этот период увеличилась на 775,8 тыс. кв. м.

Предложение расширилось за счет увеличения масштаба уже существующих проектов. Количество строительных компаний на рынке не изменилось и составило 35 организаций. Число жилых комплексов выросло незначительно: с 58 до 59.

Увеличение предложения жилья в строящихся домах произошло за счет повышения этажности, увеличения плотности застройки и запуска новых очередей в ранее анонсированных жилых комплексах. В среднем каждый активный застройщик предлагает на 443 квартиры больше, чем годом ранее.

Наталья Белоштейн