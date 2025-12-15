Участника ОПГ «Покровские» приговорили к 16 годам колонии

Преображенский районный суд Москвы приговорил участника ОПГ «Покровские» Сергея Ечкалова к 16 годам лишения свободы и штрафу 1,8 млн руб. за вымогательство и принуждение к даче ложных показаний. Преступная группа действовала в Ростовской области и Краснодарском крае, занимаясь захватом земель и активов в пользу участников. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее апреля 2019 года бенефициары ГК «Концерн Покровский» создали банду для вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий на Юге России. В ее состав вошел местный житель Сергей Ечкалов.

Совместно с соучастниками фигурант организовал незаконное возбуждение уголовного дела и арест владельца хозяйства «Слава Кубани». Под угрозами преступники потребовали 100% долей в уставном капитале предприятия стоимостью свыше 1 млрд руб. При этом они принудили свидетелей дать ложные показания.

В июле 2019 года группировка аналогично требовала от другого хозяйства передать управление компанией и 150 млн руб. По той же схеме бандиты вымогали у владельцев фирмы «СКВО» активы на сумму более 2 млрд руб.

Сергея Ечкалова осудили по п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче ложных показаний). В отношении соучастников судом ранее был вынесен обвинительный приговор.

Судебные разбирательства инициировала Генпрокуратура, выявившая в ходе надзора нарушения антикоррупционного законодательства. В схеме участвовали экс-инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО Андрей Коровайко и связанные с ним лица.

Согласно материалам Краснодарского краевого суда, господин Коровайко в начале 2000-х использовал служебное положение для захвата чужих компаний. При помощи силовиков он вмешивался в работу прибыльных предприятий и оформлял доли на родственников. В коррупционной схеме участвовали судьи, жена и сам полпред Виктор Казанцев.

Под контроль группы перешли высоколиквидные активы — курортный комплекс «Небуг», механический завод №5, ФГУП «Электроаппарат», мясоптицекомбинат «Каневской» и другие. Полученные капиталы инвестировались в новые предприятия, сформировавшие концерн «Покровский».

Валентина Любашенко