В ноябре в Курской области официальная статистика почти не заметила инфляции

Цены в Курской области в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем выросли лишь на 0,3%. В частности, продукты питания, а также непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а услуги — на 0,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Курскстата.

Ощутимо увеличилась цена на «плодоовощную продукцию». Стоимость картофеля выросла на 5,1%, помидоров — на 25,1%, перца и огурцов — на 24,0%. Свекла, лимоны, белокочанная капуста и виноград стали дороже на 4,8%–10,4%. Цены на мясные и овощные консервы, а также рыбопродукты стали выше на 0,7%–1,2%.

В то же время крупа, бобовые, масло и жиры, сахар и яйца подешевели на 0,6%–1,9%, а апельсины, яблоки и груши — на 3,2%–6,4%.

Среди непродовольственных товаров подорожали ювелирные изделия (на 5,5%), печатные издания (на 5,1%), а также товары для животных, меховые и трикотажные изделия, бумажно-беловые товары, мебель, галантерея, электротовары и другие бытовые приборы (на 0,9%–2,9%).

При этом уменьшились цены на телерадиотовары и бензин — на 2,1% и 1,8% соответственно.

Значительнее всего из групп услуг подорожал проезд на пассажирском транспорте — стоимость увеличилась на 4,3%. Плата за аренду квартиры, получение санаторно-оздоровительных и бытовых услуг стала на 0,4%–1,8% выше.

Экскурсионные услуги, напротив, подешевели на 2,1%.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре годовая инфляция в Курской области составляла 8,9%. Затем она сравнительно сократилась: по сравнению с концом декабря прошлого года в ноябре 2025-го цены в регионе выросли на 6,1%.

Другие территориальные органы Росстата в Черноземье подробных данных об изменении потребительских цен в ноябре пока не публиковали. Только Воронежстат сообщил, что продуктовая инфляция в Воронежской области в ноябре составила 5,13% к декабрю 2024-го.

Кабира Гасанова