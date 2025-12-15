Кто заменит вице-спикера Госсовета Удмуртии Наиля Мухамедзянова

На пост вице-спикера Госсовета Удмуртии—председателя комиссии по бюджету, налогам и финансам, который по собственному желанию покинет Наиль Мухамедзянов, предложена кандидатура единоросса, гендиректора сарапульского «Элеконда» Анатолия Наумова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. В нем господин Наумов руководит фракцией «Единая Россия» (ЕР). Решение о его назначении примет Госсовет Удмуртии 16 декабря. Что известно об Анатолии Наумове — в краткой справке «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Анатолий Наумов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов, Telegram Слева направо: Анатолий Наумов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов, Telegram

Анатолий Наумов родился 29 июля 1957 года. Он окончил факультет электроники и автоматики Мордовского государственного университета по специальности «Полупроводники и диэлектрики». В 1979-1981 году работал инженером—технологом на сарапульском заводе «Элеконд». Следующие восемь лет на предприятии руководил цехом и производственным отделом. В 1998-1999 годах являлся главным инженером «Элеконда». На рубеже веков стал генеральным директором предприятия.

Следующие 15 лет господин Наумов будет строить в муниципалитете политическую карьеру: в 2001-2015 годах он являлся главой Сарапула и председателем местной гордумы. По окончанию срока вернулся на «Элеконд», который возглавляет по сей день.

В 2018 году Анатолия Наумова признали «Почетным гражданином города Сарапул» за вклад в социально-экономическое развитие города. В 2023 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В сентябре 2024 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Удмуртии».

Господин Наумов избирался депутатом Госсовета Удмуртии шестого созыва в 2017-2022 годах. Сейчас он является зампредседателя комиссии по бюджету, налогам и финансам. Фракцию ЕР в республиканском парламенте он возглавил в октябре 2022 года, его кандидатура была поддержана однопартийцами единогласно. На пост вице-спикера—председателя комиссии Анатолия Наумова предложил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев 15 декабря 2025 года. Окончательное решение о его кандидатуре будет принято на внеочередной сессии 16 декабря.