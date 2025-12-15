Авария на Ростовской ТЭЦ-2 не связана с ночной атакой БПЛА

Авария на Ростовской ТЭЦ-2, из-за которой без тепла остались более 1,4 тыс. домов не связана с атакой БПЛА на Ростовскую область в ночь на 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает замгубернатора региона Владимир Ревенко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На данный момент устранением аварии на ТЭЦ заняты шесть бригад. В случае необходимости их количество будет увеличено.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», основная часть работ по устранению дефекта на РТЭЦ-2 может завершиться в течение пяти часов. До 20:00 15 декабря ремонтные бригады должны завершить работы и запустить циркуляцию теплоносителя с постепенным нагревом.

Замгубернатора отметил, что поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру 16 декабря.

Контролем температурного режима на тепловых вводах и работой внутридомового оборудования для исключения рисков размораживания сетей занимаются управляющие компании.

Наталья Белоштейн