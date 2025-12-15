В Ростовской области за сутки ликвидировали последствия 12 происшествий

В Ростовской области спасательные подразделения за прошедшие сутки, 14 декабря, ликвидировали последствия 12 происшествий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экстренные службы потушили восемь техногенных возгораний, в одном из них погиб человек. В регионе также произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. За сутки МЧС привлекали 96 сотрудников и 24 единицы техники.

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом, в южных районах — с мокрыми осадками. Ночью и утром возможна изморозь, днем на юге региона ожидается налипание мокрого снега на линиях электропередач.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до от -3 до -8°, при ясной погоде — до -14°, днем столбик термометра поднимется до от 0° до -5°.

Константин Соловьев