В Ростове жители пострадавших от атаки БПЛА домов получат компенсации

В администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону разместиться оперативный штаб по приему заявлений от жителей пострадавших домов при атаке БПЛА 15 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подать заявление на выплату компенсаций можно по адресу проспект Стачки, 42.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Железнодорожном районе 15 декабря был введен локальный режим чрезвычайной ситуации после падения обломков БПЛА.

В результате падения беспилотников в Ростове загорелись два легковых автомобиля. Хозяин одного из них получил ожоги рук, пытаясь самостоятельно потушить машину.

Наталья Белоштейн