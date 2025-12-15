Ростовская область экспортировала с начала года 253 тысячи тонн кукурузы

С территории Ростовской области с начала 2025 года отправили на экспорт 253 тыс. т продовольственной кукурузы. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Основными импортерами стали Турция и Армения. Отмечается, что партии кукурузы поставлялись с документами, которые подтверждают ее фитосанитарное состояние, качество и безопасность в соответствии с требованиями стран-получателей.

Константин Соловьев