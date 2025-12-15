В Таганроге из-за прогнозируемого снега усилена работа коммунальных служб

Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий коммунальные службы Таганрога переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

«Детально проработаны планы по организации работы дорожной техники, определены приоритетные маршруты ее движения»,— отметила госпожа Кумбулова.

Глава города обратилась к автовладельцам с просьбой в случае выпадения осадков, не парковать автомобили на дорогах, где работает спецтехника и не препятствовать ее проезду.

Наталья Белоштейн