В Каменском районе восстановили работу насосной станции после падения БПЛА

Аварийные бригады восстановили в Каменском районе основную линию электропередач, поврежденную БПЛА. Началось заполнение резервуаров водо-насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Выйти на штатный режим водоснабжения в микрорайоне Заводской, хуторе Масловка и станции Погорелово планируется к 14:00 15 декабря»,— отмечает министр.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа водозабора и насосной станции в Каменском районе была остановлена утром 15 декабря из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников.

Наталья Белоштейн