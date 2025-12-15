В Каменском районе восстановили работу насосной станции после падения БПЛА
Аварийные бригады восстановили в Каменском районе основную линию электропередач, поврежденную БПЛА. Началось заполнение резервуаров водо-насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Выйти на штатный режим водоснабжения в микрорайоне Заводской, хуторе Масловка и станции Погорелово планируется к 14:00 15 декабря»,— отмечает министр.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа водозабора и насосной станции в Каменском районе была остановлена утром 15 декабря из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников.