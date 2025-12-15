Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Каменском районе восстановили работу насосной станции после падения БПЛА

Аварийные бригады восстановили в Каменском районе основную линию электропередач, поврежденную БПЛА. Началось заполнение резервуаров водо-насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Выйти на штатный режим водоснабжения в микрорайоне Заводской, хуторе Масловка и станции Погорелово планируется к 14:00 15 декабря»,— отмечает министр.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», работа водозабора и насосной станции в Каменском районе была остановлена утром 15 декабря из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все