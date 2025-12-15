Россельхознадзор нашел 700 кг молока без документов в Волгоградской области

Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении ветеринарных документов в хозяйстве Даниловского района Волгоградской области. Инцидент был зафиксирован системой «ВетИС», сообщили в ведомстве.

Специалист районной станции по борьбе с болезнями животных выдал производственный сертификат на 700 кг сырого коровьего молока, не предоставив обязательную справку о ветеринарно-санитарном благополучии ферм-поставщиков. В Россельхознадзоре подчеркнули, что отсутствие данного документа противоречит правилам прослеживаемости пищевой продукции и может повлечь за собой риск попадания некачественного сырья на рынок.

Хозяйству направлено предостережение об устранении нарушений, а ранее выданный сертификат аннулирован. «Отсутствие справки о ветеринарно-санитарном благополучии является серьезным нарушением установленных требований»,— отметили в ведомстве.

Материалы дела переданы в облкомветеринарии и прокуратуру для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

Марина Окорокова