В Таганроге за неделю устранили 69 порывов водопровода

Коммунальные службы Таганрога устранили 69 повреждений на сетях холодного водоснабжения за прошедшую неделю. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На этой неделе ремонтные работы запланированы на Мариупольском шоссе, улице Пархоменко, улице Пархоменко, 42, улице П. Тольятти, 244, пересечении Мариупольского шоссе и 12-й Аллеи, а также на 16-м Артиллерийском, 10.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге устранили 70 аварий на водопроводе за неделю.

Константин Соловьев

