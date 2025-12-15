На Кубани утром 15 декабря объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края утром 15 декабря объявили беспилотную опасность. Жители региона получили оповещения с соответствующей информацией в приложении МЧС России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе существует угроза падения беспилотников. При их обнаружении рекомендуется звонить по номеру 112.

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

UPD: Беспилотная опасность на территории Краснодарского края отменена.

Алина Зорина