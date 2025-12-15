Бастрыкин взял на контроль проверку эконарушений под Новороссийском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей села Кирилловка в Новороссийске на нарушение экологических норм при работе зернового терминала. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители населенного пункта разместили в интернете видеообращение о нарушении их прав. По их словам, предприниматель построил зерновой терминал на территории охранной зоны линий электропередачи рядом с частным сектором. Работа объекта приводит к нарушению режима тишины и выбросам вредных веществ в атмосферу, что может негативно сказаться на здоровье граждан. Многократные обращения в профильные органы якобы не дали результата.

По данному факту Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало процессуальную проверку. Господин Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко