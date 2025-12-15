Начальник цеха получил три года за гибель пяти рабочих на «Балаково-Водоканале»

Балаковский районный суд вынес приговор по делу о гибели пяти сотрудников МУП «Балаково-Водоканал». Трагедия произошла 8 июля прошлого года на очистных сооружениях в Балакове. Как сообщает региональное СУ СКР, суд признал виновным 51-летнего начальника цеха Виталия Гусева.

Причиной гибели людей, по версии следствия, стало отравление канализационными газами. Уголовное дело возбудили по факту халатности, повлекшей смерть рабочих, и первоначально квалифицировали по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Затем дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд установил, что в день трагедии Виталий Гусев и мастер смены (в отношении которой уголовное дело прекратили в связи со смертью) решили проводить работы в колодце сточных вод, при этом нарушая требования охраны труда и техники безопасности. Слесаря-ремонтника допустили к работам без инструктажа, проверки воздушной среды и средств индивидуальной защиты. После выброса метана он скончался от отравления, но работы не остановили. В колодец направили еще двух операторов без инструктажа и СИЗ, которые погибли. Позже в колодец спустилась сама мастер смены, где тоже скончалась.

Прибывший на место Виталий Гусев не приостановил работы и поручил еще одному слесарю спуститься в колодец. Мужчине тоже стало плохо и его вытащили на поверхность, но позднее он скончался в больнице. Свою вину подсудимый не признал.

Судья Наталья Никитинская признала начальника цеха МУП «Балаково-Водоканал» виновным и приговорила его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права на два года заниматься деятельностью на объектах ЖКХ.

Марина Окорокова

