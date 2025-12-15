Прокуратура Крыма проверила застройщика после падения ребенка с недостроя в Ялте
В результате проверки прокуратура Ялты выявила нарушения градостроительного законодательства после падения подростка с недостроенного здания на улице Мухина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Проверку провели по поручению прокурора Крыма Олега Камшилова. Следствие установило, что доступ на строительную площадку не был ограничен.
«В связи с выявленными нарушениями градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта прокуратурой города в адрес генерального директора фирмы-застройщика внесено представление»,— говорится в сообщении.
«Ъ-Кубань» писал, что 23 ноября 2025 года 14-летний мальчик упал с четвертого этажа недостроенного здания в Ялте. Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным ведомства, семья подростка не состоит на профилактических учетах.