Прокуратура Крыма проверила застройщика после падения ребенка с недостроя в Ялте

В результате проверки прокуратура Ялты выявила нарушения градостроительного законодательства после падения подростка с недостроенного здания на улице Мухина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Проверку провели по поручению прокурора Крыма Олега Камшилова. Следствие установило, что доступ на строительную площадку не был ограничен.

«В связи с выявленными нарушениями градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта прокуратурой города в адрес генерального директора фирмы-застройщика внесено представление»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что 23 ноября 2025 года 14-летний мальчик упал с четвертого этажа недостроенного здания в Ялте. Пострадавшего ребенка госпитализировали. По данным ведомства, семья подростка не состоит на профилактических учетах.

Алина Зорина