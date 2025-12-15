Троих жителей Оренбургской области задержали после драки у бара в Невском районе

Сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга задержали троих жителей Оренбургской области после конфликта у бара на улице Подвойского. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Накануне в 06:51 в полицию поступило сообщение о драке у бара в доме 38 по улице Подвойского. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал трех мужчин 26, 27 и 28 лет, их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе внезапно возникшего словесного конфликта, переросшего в драку, они избили посетителя бара. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

Артемий Чулков