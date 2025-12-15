Жителя Симферополя обвинили в призывах к насилию по национальному признаку

Прокуратура Крыма направила в суд дело 47-летнего жителя Симферополя, который в 2023 году публиковал в социальных сетях призывы к насилию против людей по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый размещал в интернете материалы с призывами к совершению насильственных действий в отношении группы граждан по этническому признаку. Его действия квалифицированы как призывы к экстремизму.

Незаконную деятельность выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму. Расследование вели специалисты регионального управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения.

Алина Зорина