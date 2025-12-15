38 БПЛА сбили ночью над Астраханской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над Астраханской областью. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно заявлению ведомства, с 23 часов 14 декабря до 7 часов 15 декабря над территорией региона было уничтожено 38 дронов. Еще четыре БПЛА были сбиты над соседней Республикой Калмыкия и один над акваторией Каспийского моря.
Всего, по данным Минобороны, на территории РФ этой ночью перехватили 130 беспилотников. В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.