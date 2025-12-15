В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже на станции метро «Ладожская»

Сотрудники полиции метрополитена по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже на станции «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 15 декабря в полицию обратилась 19-летняя студентка второго курса. В вестибюле станции неизвестный толкнул ее и выхватил сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги.

Спустя около часа сотрудники управления полиции на метрополитене задержали 41-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве уточнили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное имущество изъято, подозреваемого доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков