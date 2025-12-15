Атмосферный фронт с запада принесет тепло в Петербург 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, под влиянием атмосферного фронта с запада температура в Санкт-Петербурге будет расти и вернется в рамки климатической нормы. В регионе ожидаются плотные облака, небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и в дожди, местами гололедные явления, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице покажут -1…+1 градус, в Ленинградской области — -3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 16 декабря, временами дожди, ночью с мокрым снегом, температура ночью — -1…+1 градус, днем — +4…+6 градусов.

Артемий Чулков