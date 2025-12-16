Личный опыт

Дмитрий Кравченко, партнер бренда «Пятёрочка», Москва

— Всю жизнь я пробовал себя в разных направлениях бизнеса. В 2014 году пришел в девелопмент, начал строить здания и сдавать их в аренду крупным сетям, в том числе X5 Group. Несколько лет развивался в этом направлении, сформировал весомый портфель объектов и познакомился с продуктовым ритейлом. В какой-то момент X5 Group предложила нашей компании попробовать модель обратного франчайзинга. Тщательно проанализировав риски, сравнив доходность с арендным бизнесом, мы приняли решение развивать это направление. В 2019 году открылся наш первый магазин «Пятёрочка» — так началась моя франчайзинговая история.

«Пятёрочку» выбрали в первую очередь потому, что это лидер рынка. Я всегда придерживаюсь принципа работать с сильнейшими. К тому же на тот момент фактически не было альтернативных предложений от крупных сетей, способных предложить подобную модель сотрудничества.

Формат обратного франчайзинга, на мой взгляд, состоит из одних плюсов. Главное преимущество — отсутствие необходимости инвестировать в товар. Партнер не замораживает средства в запасах, что серьезно ускоряет развитие. Если бы модель строилась как классический франчайзинг, темпы роста всей сети партнеров были бы заметно ниже. Действующая же схема высвобождает операционные ресурсы и позволяет открывать больше магазинов.

С 2019 по 2025 год (включительно) мы открыли 75 магазинов «Пятёрочка». Считаю, что это хороший результат. Если бы банковская конъюнктура была мягче, темпы роста были бы еще выше, но пока мы работаем в условиях высокой ставки. Тем не менее в будущее смотрим с оптимизмом. Продуктовый ритейл остается надежной, устойчивой сферой, одним из самых объемных рынков страны. Мы не видим здесь серьезных рисков, поэтому планируем продолжать масштабирование. У нас уже разработана стратегия развития до 2032 года с четкими количественными ориентирами, и мы намерены ей следовать.

Сегодня франчайзинг во многом эффективнее самостоятельного запуска бизнеса. Собственный бренд может выстрелить, но работать под крылом сильной компании надежнее: ты получаешь понятную модель и поддержку, а дальнейший рост зависит от твоих амбиций и возможностей. Особенно это актуально для продуктового ритейла. Модель обратного франчайзинга «Пятёрочки» — современная, продуманная и доказавшая свою эффективность. Она помогает предпринимателям создавать новые проекты и рабочие места, тем самым развивая малый и средний бизнес в стране. Считаю ее одной из лучших на рынке — моделью, которая действительно работает и приносит результат.

Алексей Барских, партнер бренда «Пятёрочка», Москва

— Я принял решение развиваться по франшизе два года назад. Мне всегда хотелось построить собственную компанию, но я понимал, что начинать бизнес с нуля — это огромные риски, особенно когда у тебя нет готовой, отработанной модели. Поэтому я сознательно искал вариант, где можно опереться на уже работающую систему и просто повторить успешный подход.

Выбор в пользу «Пятёрочки» был вполне осознанным. У меня были знакомые, которые много лет сдавали свои помещения под магазины этой сети, и их опыт внушал доверие. Было ощущение, что здесь все серьезно, партнеров не подводят и в итоге я смогу получить тот результат, который компания обещает — в том числе в своих открытых материалах на сайте франшизы.

Формат обратного франчайзинга стал логичным решением. Для меня его главный плюс в том, что мне не нужно погружаться в ассортимент, ценообразование, логистику и еще десятки операционных процессов. Моя зона ответственности — найти локацию и инвестиции, нанять команду, обеспечить эффективное управление магазином. Если получается сделать это один раз, значит, можно делать это снова — так постепенно формируется собственная сеть. Чем больше магазинов, тем устойчивее мой небольшой бизнес внутри большой экосистемы «Пятёрочки».

Результаты бывают разные: случались ошибки, были и убытки — бизнес все равно остается бизнесом. Но общий баланс положительный. Сегодня у меня 11 магазинов, и я определенно планирую расширяться. Хотелось бы открывать по несколько новых точек ежегодно. Сильно вдохновляет пример других франчайзи «Пятёрочки», некоторые из которых уже подходят к отметке в 100 магазинов. Это совершенно иной уровень — и ответственности, и устойчивости.

Рассуждая о том, эффективнее ли франчайзинг, чем развитие собственного дела с нуля, отвечу: все зависит от стартовых условий. Если у человека уже есть бизнес с оборотом в 1–2 млрд руб. в год и он уверенно растет, то франшиза ему вряд ли нужна. Но для новичков или тех, кто располагает ограниченным капиталом, возможность работать под таким брендом, как «Пятёрочка»,— это очень привлекательный и реалистичный путь в предпринимательство.

Юрий Сидоров, партнер бренда «Пятёрочка», Москва

— С первой франшизой «Пятёрочки» я начал работать в сентябре 2024 года — чуть больше года назад. За это время мы успели открыть семь магазинов, один — закрыть, так что опыт оказался разноплановым: были и ошибки, и удачные решения, но в целом впечатления однозначно позитивные. Во-первых, это сильный федеральный бренд с огромным доверием покупателей. Во-вторых, здесь действительно отлажены бизнес-процессы: логистика, поставки, ценообразование, ассортимент — все выстроено так, что франчайзи может сосредоточиться на продажах и операционной работе в магазине, не растрачивая сил на процессы, которые в одиночку никогда не организуешь на таком уровне.

Формат обратного франчайзинга для меня стал оптимальным. Его ключевой плюс в том, что я занимаюсь только тем, что могу контролировать и делать качественно: работой магазина, персоналом, планом продаж. При этом мне не нужно инвестировать собственные средства в оборотный капитал и замораживать их, как это обычно происходит в классической рознице. Дополнительно важным преимуществом я считаю сильную поддержку со стороны «Пятёрочки»: помощь при выборе локации, сопровождение запуска, консультации на этапе операционной деятельности. Это действительно ощущается как партнерство.

Если говорить о результатах, то сейчас у меня работает шесть магазинов и еще три находится в процессе подготовки к открытию. Два из них откроются уже в этом году, а на следующий год у нас амбициозный план — открыть больше десяти магазинов. В целом модель эффективная, хотя, как и в любом ритейле, полностью безошибочных проектов не бывает. Нормальная практика, когда из десяти магазинов один-два показывают себя ниже ожиданий. Мы спокойно относимся к таким ситуациям и делаем выводы. Масштабироваться планируем и дальше: планы расписаны и после 2026 года.

У меня есть опыт собственных проектов — и в ритейле, и в общепите, и на стыке этих сфер. Я прошел через все это самостоятельно и понимаю, насколько сложно выстроить эффективный бизнес, когда все процессы лежат на тебе. В какой-то момент я пришел к выводу, что гораздо правильнее развиваться «под зонтиком» сильного партнера — лидера рынка, у которого есть ресурсы, экспертиза, лучшие условия по закупкам, высокий уровень CVP для покупателей. При франчайзинге у меня не болит голова о том, как поддерживать цены, ассортимент, логику промо или лояльности. Я сосредоточен на том, что действительно могу улучшить: управлении магазином, командой, стандартами обслуживания.

Кроме того, франчайзинг дает большую скорость развития. В собственном бизнесе я никогда бы не смог за год открыть семь объектов — это просто нереалистично с точки зрения инвестиций и объема задач. Здесь же благодаря распределению ролей и мощной поддержке головной компании это возможно. Инвестиций требуется меньше, а высвобождающийся ресурс можно направлять на тиражирование бизнеса. И еще один важный момент — география. Сегодня у нас магазины в Москве и Подмосковье, но мы уже смотрим на другие регионы. С «Пятёрочкой» такой выход на новые рынки объективно проще, чем если бы я пытался сделать это полностью самостоятельно.